Automobilist neemt fietspad om cameracontrole te ontwijken

Sinds vorig voorjaar wordt er in Halle druk gewerkt voor de aanleg van de Zuidbrug. Om de hinder te beperken werd een circulatieplan ingevoerd. In dat plan is voorzien dat de Arkenvest voorbehouden is voor het openbaar vervoer, auto's zijn er dus niet welkom. Maar omdat automobilisten zich niet aan die maatregel hielden, werd er een slimme camera geplaatst. Dat leverde meteen heel wat bekeuringen op. De man of vrouw in kwestie probeerde die camera te omzeilen door via de speciaal voor fietsers en wandelaars aangelegde route te rijden langs het Elisabethpark.