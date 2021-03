Basisschool Jaak Tasset in Pelt voerde in januari al mondmaskers in: "Daardoor quarantaine van juf vermeden"

Het aantal besmettingen in scholen is ook in Limburg gestegen. De afgelopen weken werden zo'n 500 coronagevallen gemeld, blijkt uit de cijfers van de centra voor leerlingenbegeleiding. "Het gaat om zo'n 436 leerlingen en 58 leerkrachten die besmet waren", vertelt Inge Van Trimpont. "En om 2173 quarantaines bij leerlingen en 50 bij de leerkrachten."

Om een verdere stijging van het aantal coronagevallen in het onderwijs te voorkomen, moeten ook leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker op school dragen. In basisschool Jaak Tasset in Pelt hebben ze daar al goede ervaringen mee. Daar werd de voorzorgsmaatregel eind januari al ingevoerd, na een piek van het aantal besmettingen in Noord-Limburg. "Want enkele ouders waren toen heel bezorgd en overwogen zelfs om hun kinderen thuis te houden", vertelt directeur Hilde Grobben. "Daarom hebben we toen gekozen voor mondmaskers, al vanaf het vierde leerjaar."