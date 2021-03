Basisschool uit Grembergen verplicht mondmaskers al sinds januari: “Veel begrip bij leerlingen en ouders”

Voor basisschool VLEK in Grembergen, bij Dendermonde, is de mondmaskerplicht niets nieuws, want daar dragen ze al sinds januari maskers in de klas. De school kreeg kort na de maatregel weliswaar toch nog te maken met een nieuwe uitbraak. “Zonder de maskers waren er toen nog veel meer besmettingen geweest“, zegt directeur Luk De Mey.