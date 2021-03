Belgische wijnbouw: bescheiden in omvang, maar in volle bloei

Ze zijn ondertussen met 154, de wijnbouwers die op heuvels en flanken de beste zorgen geven aan hun ranken. “Een groot deel daarvan is semi-professioneel zoals ik”, zegt advocaat Lodewijk Waes van de vzw Belgische Wijnbouwers, “Een op de vijf is echt professioneel bezig, dat wil zeggen met een areaal groter dan vijf hectare.” Een productie van 1,5 miljoen liter blijft zeer bescheiden, want dat is minder dan 1 procent van de consumptie in eigen land.