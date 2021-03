Geen feest maar een concertzaal vol bloemen voor 50ste verjaardag Vorst Nationaal

De zaal opende in 1970 haar deuren en kreeg in die 50 jaar honderden internationale artiesten over de vloer. Maandag 5 april 2021 wordt het vijftigjarig bestaan van Vorst Nationaal gevierd door de concertzaal te vullen met bloemen. Fans kunnen bijdragen aan de actie door tickets te kopen ten voordele van "Les Fleurs de Forest". Voor elk verkocht ticket wordt op 5 april op een zitplaats in Vorst Nationaal een bloem geplaatst. De opbrengst gaat volledig naar LIVE2020, het fonds voor de sector van de livemuziek.