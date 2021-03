Brussels gewest beschermt hoofdzetel ING

Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels - SP.A) is opgetogen: "Het gebouw is een mooi voorbeeld van de internationale stijl, door de zuiverheid van de lijnen, de schoonheid van de gladde materialen en de gestroomlijnde ruimtes. Door dit gebouw op onze bewaarlijst te zettten beschermen we het, maar zetten we ook de deur open voor de voorziene renovatie van het gebouw. Tijdens dit proces zullen we trouwens ook de oefening maken voor de omliggende publieke ruimte, in overleg met de gemeentes. We gaan de plaats van de auto hier drastisch terugdringen en de ruimte aan de mensen teruggeven."