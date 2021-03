Burgemeester van Ham regelt verkeer aan het vaccinatiecentrum: "Uit dankbaarheid voor de vele vrijwilligers"

Burgemeester Heselmans is van opleiding verpleegkundige en had zich meteen opgegeven als vrijwilliger voor het vaccinatiecentrum van Leopoldsburg. Sinds het centrum draait, komt hij elke dag eens kijken wat er kan gedaan worden. En vandaag was dat dus het verkeer regelen. 'Ik doe dat met plezier" zegt de burgemeester. "Het vraagt wel wat van je tijd maar ik doe het uit dankbaarheid voor de vele andere vrijwilligers".