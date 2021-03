STVV-coach Peter Maes in quarantaine in zijn tuinhuis: "Ze brengen mijn eten tot aan de deur"

Hoe Maes en de spelers besmet raakten, is niet duidelijk. "We hebben onlangs nog op Charleroi gespeeld en daar zijn nu ook zo’n 15 coronagevallen. Hebben wij het dus gekregen van hen of zij van ons? Dat kunnen we niet bewijzen en willen we ook niet bewijzen", zegt Maes. "We moeten verder en de jongens zo snel mogelijk fit krijgen zodat we in die laatste rechte lijn iedereen ter beschikking hebben."