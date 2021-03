Coronabesmettingen stijgen: Vandenbroucke stelt versoepelingen op 1 april en onderwijsmaatregelen in vraag

Hoe dan ook roept premier De Croo op tot grote voorzichtigheid. "We moeten bijzonder voorzichtig zijn. We moeten allemaal samen de boodschap uitdragen dat we in een delicate situatie zitten", zei hij vanmiddag in de Kamer.

"Het zijn de cijfers die ons moeten helpen om te bepalen wat nodig is, niet de emoties, niet een paniekstemming", aldus de premier.

"Wat belangrijk is, is dat we het perspectief op 19 april voor de scholen en het perspectief op 1 mei voor een aantal heropeningen (o.m. de horeca, red.) moeten vrijwaren", vindt hij. Daarom moeten we met zijn allen doorzetten en de coronaregels respecteren, contacten vermijden en van thuis uit te werken indien nodig. Met andere woorden: hypervoorzichtig zijn om in een tweede fase te kunnen versoepelen zoals gepland.

Bekijk hieronder de tussenkomst van premier De Croo in de Kamer: