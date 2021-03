Van de zege van Kaag (D66) tot het fiasco van links: dit zijn de vijf verrassingen van de Nederlandse verkiezingen 

Hoewel de links-liberale D66 een goede nacht achter de rug heeft, is links de grote verliezer van de Nederlandse verkiezingen. Geen enkele ander linkse partij haalt nog tien zetels.

"Het was een heel donkere avond voor de linkerkant in Nederland", zegt Reygaert. "GroenLinks houdt de helft van zijn zetels over en valt terug op zeven. De sociaaldemocratische Partij van de Arbeid (PvdA) blijft met negen zetels op de dieptekoers waar ze vier jaar geleden ook al op zaten. Ook de radicaal-linkse SP verliest flink met vijf zetels. In totaal hebben de linkse partijen samen minder zetels dan de VVD van premier Mark Rutte."

"Linkse kiezers hebben heel erg getwijfeld", zegt de Nederlandse politicoloog André Krouwel. "We zien dat zij niet hebben gestemd op een oppositiepartij in de hoop die groot te maken, maar op een centrumpartij om zeker te zijn dat het kabinet toch wat links kleurt. D66 is zo gaan lopen met de stemmen, terwijl links nu verslagen en bloedend in de hoek ligt met een verlies van twaalf zetels."