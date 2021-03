Destelbergen blijft wachten op een wekelijkse marktdag: "Het is niet het moment om een nieuw initiatief op te starten"

In principe mag er een wekelijkse markt worden gehouden, maar er zijn duidelijke coronamaatregelen die moeten gevolgd worden. Zo zijn er ondermeer beperkingen op het aantal bezoekers, je moet ook in een zelfde richting de markt bezoeken en je mag niet langer dan noodzakelijk aan een kraam staan.

"Al die beperkingen zorgen er voor dat de markt geen sociaal evenement meer is en dat is jammer om dan op zo'n manier op te starten", zegt schepen Wim Raman (N-VA). "We willen in schoonheid kunnen starten en dus wachten we beter tot we weer op een gewone manier de markt kunnen bezoeken. We mogen wel, maar we vinden dat het nu niet het juiste moment is om met een nieuw initiatief op de proppen te komen."