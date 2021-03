Drie kwart van de werkgevers in Antwerpen en het Waasland bezorgd over mentaal welzijn van personeel

Drie kwart zegt bezorgd tot zeer bezorgd te zijn. 48 procent zegt ook concrete aanwijzingen te hebben dat hun werknemers het psychisch moeilijk krijgen door het maandenlange telewerken. VOKA vraagt aan de overheid dan ook perspectief op een versoepeling van dat telewerk.

"In sectoren waar telewerken kan, blijven wij ook aanbevelen om het zo veel mogelijk te doen," zegt Pieter Leuridan. "Maar met een beurtrol en het aanpassen van werkvloer, denk ik dat werknemers op een veilige manier regelmatig, één of twee keer per week, naar het werk kunnen komen. Dat is waar wij voor pleiten."