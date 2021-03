Everzwijnmeldpunten Natuur en Bos leiden tot drukjacht in Turnhout: 2 everzwijnen doodgeschoten

Door een stijging van het aantal everzwijnen in de Kempen zette Natuur en Bos vorige maand in verschillende gemeenten een meldingsnetwerk op. Het netwerk moet ervoor zorgen dat everzwijnen in de regio zich niet verder verspreiden buiten hun leefgebied en dat ze zich niet nog meer gaan voortplanten.

In Turnhout leverde het meldingsnetwerk al resultaat op. Het zogenoemde "Early Warning-Rapid Response"-team van Natuur en Bos kreeg er via de everzwijnmeldpunten veel meldingen binnen van everzwijnen die er ronddwaalden. "Via wildcamera's zijn er in Turnhout verschillende everzwijnen gesignaleerd. Een jager heeft na een drukjacht 2 everzwijnen kunnen uitschakelen", zegt Jeroen Denaeghel van Natuur en Bos.