Neen, je levensverzekering zal niet vervallen als je je laat vaccineren tegen COVID-19

“Je bent je levensverzekering kwijt wanneer jij je laat inspuiten tegen COVID-19." Dat is een harde bewering die rondgaat op sociale media. Een man schrijft dat in een Facebookbericht dat al meer dan tweehonderd keer werd gedeeld. Het bericht leidt een eigen leven maar wat er in staat, klopt niet.

Volgens de auteurs van het bericht neem je deel aan een medisch experiment als je je laat vaccineren. En medische experimenten worden niet gedekt door levensverzekeringen. Dus als je je zou laten vaccineren en je overlijdt, dan hebben je nabestaanden geen been om op te staan.

Vaccinatie is geen reden tot uitsluiting

Dat bericht klopt dus niet. Het wordt nu ook officieel, zwart op wit ontkend door Assuralia, dat is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen. Woordvoerder Barbara Van Speybroeck is duidelijk. "Het nemen van een coronavaccin gaat op geen enkele manier je levensverzekering aantasten. Dat is pure nonsens. Iedereen moet zelf kiezen of hij/zij het vaccin neemt, maar laat dit absoluut geen reden zijn om te twijfelen om een vaccin tegen COVID-19 te nemen."

Het krijgen van het coronavaccin is absoluut geen reden tot uitsluiting. "Dus indien je overlijdt nadat je het coronavaccin hebt gekregen, dan wordt je levensverzekering gewoon uitgekeerd als je verder aan de voorwaarden voldoet. Je familie blijft dus niet in de kou staan", aldus Van Speybroeck.

Levensverzekering?

Maar wat is dat nu precies, een levensverzekering? Een levensverzekering is eigenlijk een overkoepelende naam voor alle verzekeringen die te maken hebben met het leven of de dood. "Binnen deze categorie vallen verzekeringen die uitgekeerd worden als de verzekerde overlijdt, maar ook verzekeringen die uitgekeerde worden als de persoon nog in leven is op een bepaalde datum. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een levensverzekering neemt als vorm van ‘pensioensparen’. Zo kan je bijvoorbeeld beslissen dat als je op 65-jarige leeftijd nog leeft, je een bepaalde som uitbetaald krijgt. Bij een overlijden gaat het dan bijvoorbeeld over een overlijdenrisicoverzekering en een uitvaartverzekering", vertelt Van Speybroeck.



Uitzonderingen

Het is wel zo dat verzekeringsmaatschappijen in hun voorwaarden uitzonderingen kunnen opnemen waarin het verzekeringsgeld niet wordt uitgekeerd. Denk dan bijvoorbeeld aan misdaden. "Als jij een bank overvalt, en je daarbij sterft. Dan kan dat een uitsluitingsvoorwaarde zijn voor je levensverzekering. Of als je bijvoorbeeld een opzettelijke daad doet: je zal geen geld ontvangen wanneer je schuld hebt in de dood van een verzekerde", zo legt Van Speybroeck uit. Die uitsluitingen zijn bedoeld om misbruiken te voorkomen. Ze staan ook altijd vermeld in de polis.