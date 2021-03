Frankrijk voert coronaregels weer op in 16 departementen, nationale avondklok verschuift wel van 18 uur naar 19 uur

"Niet-essentiële winkels moeten sluiten in 16 departementen", dat heeft de Franse premier Jean Castex aangekondigd. De Fransen moeten in deze 16 departementen bovendien binnen een straal van 10 kilometer rond de woning blijven en een attest is verplicht. De maatregelen gelden onder meer in de regio's Parijs en Hauts-de-France. Verplaatsingen tussen deze regio's zijn verboden, tenzij het niet anders kan of het om professionele redenen is.



Winkels die essentiële goederen aanbieden, waaronder boekenwinkels blijven open. Ook de scholen blijven geopend. De aangekondigde maatregelen gelden voor "minstens vier weken" en kunnen worden uitgebreid naar andere departementen, zei Castex verder. Hij vroeg ook "ten minste vier dagen" telewerk per week.



Op heel het Franse vasteland schuift vanaf 20 maart de avondklok op van 18.00 naar 19.00 uur, omwille van de omschakeling naar het zomeruur.

Eerder deze week zei de Franse president Emmanuel Macron dat de situatie in Parijs "kritiek" was. Door de maatregelen in 16 departementen aan te kondigen kan Macron vermijden dat Frankijk volledig in lockdown moet. Op deze manier probeert de president de economische en sociale schade te beperken.