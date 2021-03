Gent zoekt vrijwilligers om bij te springen in scholen: "Door strenge coronamaatregelen is er leerachterstand"

Iedereen is welkom. “We zijn op zoek naar alle profielen, jong en oud, die kunnen ondersteunen op onze Gentse scholen”, gaat Van den Hende verder. Een lerarendiploma is niet nodig. “We zoeken gewoon mensen die kunnen voorlezen in een klasje, een workshop kunnen geven, spelletjes kunnen spelen rond taalvaardigheid enzovoort. Het gaat niet over het vervangen van een leerkracht of over het opnemen van pedagogische taken. We zoeken gewoon ondersteuning.”