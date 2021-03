Gewapende overval op Aldi in Wijnegem: dader nog gezocht

Er is een gewapende overval gepleegd op een Aldi-supermarkt in Wijnegem. Omstreeks 19.00 gisterenavond, kort voor sluitingstijd, bedreigde een man het personeel in de supermarkt met een vuurwapen. Daarop ging hij aan de haal met het geld uit de kassa. De dader kon wegvluchten op een bromfiets en wordt nog opgespoord door de politie.