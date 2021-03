Gezocht: 70 seingevers uit Ieper voor wielerwedstrijd Gent-Wevelgem

"Dat we in Ieper amper lokale seingevers vinden, is toch vrij uitzonderlijk, want in andere gemeenten langs het parcours vinden we wel voldoende mensen”, zegt Bianca Vanden Bussche, organisatieverantwoordelijke voor seingevers. Ieper organiseert op zondag 28 maart nochtans voor het tweede jaar op rij de start van Gent-Wevelgem en promoot zich als een echte wielerstad.

“We doen nu een oproep naar lokale verenigingen om zo veel mogelijk vrijwilligers in te schakelen als seingever”, gaat Bianca voort. “Zo lopen er al gesprekken met de Scouts van Ieper. Hopelijk levert ons dat 11 extra seingevers op.”

(Lees voor onder de foto)