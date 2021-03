GIF van "Thuis"-personage Nancy gaat viraal met 1,2 miljard views

Wat begon als een experiment mondde uit in een kijkcijferkanon. Dat vertelt Frederik El Massri, digital creative bij het Creative Lab van de VRT: "Ik had nooit gedacht dat die GIF zo populair zou worden. We hadden die in 2016 bij wijze van experiment gemaakt, om de effecten ervan te bestuderen. Want in die tijd waren stickers nog vrij nieuw."

“Je kon die toen voor het eerst versturen via iMessage op je iPhone. Zo kwamen we op het idee om "Thuis"-GIFs te maken. Om onze stickers ook aan Android-gebruikers aan te bieden, hadden we ze geüpload op Giphy, ‘de Google van de GIFs’. Sindsdien kan iedereen de VRT-GIFs delen", vertelt hij. Ondertussen heeft Giphy samenwerkingen lopen met grote namen zoals NBA en Manchester City, maar de VRT was die grote partners dus voor.