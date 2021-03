Weldoener uit Knokke-Heist schenkt gitaar van Jacques Brel aan broers Wittevrongel

Jacques Brel (1929-1978) was een liedjeszanger buiten categorie. Zijn familie kwam uit het West-Vlaamse Zandvoorde, maar hij werd geboren in Schaarbeek en groeide op in het Brusselse, waar zijn vader medevennoot was van een kartonfabriek. Het zag ernaar uit dat Jacques hem zou opvolgen, maar dat was buiten zijn temperament gerekend. Jacques Brel droomde van de planken, in plaats van het karton. In het begin had hij niet zoveel succes, en kon hij de steun van BRT 2 Omroep Limburg waarderen. Later werd hij een beroemdheid, die met zijn elektriserende optredens het Parijse L' Olympia deed opveren en wereldwijd zo'n 25 miljoen platen verkocht. David Bowie was fan.