Hervorming Antwerps tramnet uitgesteld: Tramlijnen blijven voorlopig ongewijzigd

De ingrijpende hervorming van het tramnet in Antwerpen wordt uitgesteld. Dat heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) gezegd in het Vlaams Parlement. Die hervorming moest in het najaar ingaan met een hertekening van alle lijnen en een herverdeling in snelle en tragere verbindingen. Tegen de hervorming was fel protest gerezen in Mortsel en Hoboken, omdat daar tramlijnen zouden verdwijnen.