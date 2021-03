Tientallen mensen laten zich "ontdopen" na commotie over holebistandpunt Katholieke Kerk

In de volksmond heet het 'ontdopen', maar officieel is het dus een administratieve handeling, je laten 'uitschrijven uit het doopregister'. Het bisdom wil een correct ingevuld, speciaal daartoe voorzien document, met vermelding van naam, doopdatum en doopparochie.

Als alles correct is, vraagt het bisdom aan de parochie om een 'annotatie' aan te brengen in het register. Met de vermelding "... heeft formeel de Kerk verlaten op ../../....". Nadien bevestigt de parochie het aan het bisdom, dat op zijn beurt de aanvrager op de hoogte brengt.

Anders dan velen denken, is het niet zo dat een schrapping financiële gevolgen heeft voor de Kerk. "Het is FOD Justitie die beschikt en beslist over de centen voor de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen. En zo onder meer de lonen van de bedienaars van de erediensten en medewerkers van de instituten betaalt. Er is ook nog een regionale en lokale financiële bevoegdheid. Maar wij grijpen niet in op de werkingstoelage van een godsdienst, dat is gebaserd op de grondwettelijk bepaalde vrijheid van eredienst", zegt Sharon Beavis van FOD Justitie.

Anders is dat dan in andere landen. Onder meer in Duitsland en in Zweden is de financiering van godsdiensten en levensbschouwingen helemaal anders georganiseerd.