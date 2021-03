Hoezo geen muziekfestivals? Het vogelzangfestival in de vrije natuur is gratis en coronaproof

“Een natuurgebied is groot, het is eerder een conceptueel festival, we hebben een poster gemaakt en nodigen de mensen uit om op zoek te gaan naar de vogels die je het hele voorjaar in die gebieden kan horen en zien. Je moet dus vooral luisteren en kijken. Het is niet de bedoeling dat mensen samentroepen”, legt Elias Vercruysse uit. “Je ziet op de affiches waar je de artiesten vindt, bijvoorbeeld voor de zanglijster moet je in de bomen kijken, voor de dodaars in het water.”



Je kan via de qr-codes naar de vogelgeluiden luisteren en op de site staan foto’s om te weten hoe de vogels eruit zien. De artiesten zijn letterlijk van diverse pluimage. Aalscholvers treden bijvoorbeeld op in de Bourgoyen, boomkruipers in de Vinderhoutse bossen, ijsvogels in de Damvallei, binnenkort de koekoek in de Levende Leie.

Het festival is gratis en veilig te volgen tot eind juni, zolang blijven de vogels in die gebieden. Wie treedt waar op?