KLAAR: Waar komt homohaat bij jongeren vandaan?

Het is nog niet bewezen dat homohaat aan de basis ligt van de moord op een man in Beveren. Maar de drie minderjarige verdachten hebben hem wel benaderd via een datingapp die zich specifiek richt op de LGBTQ+-gemeenschap. Daarom delen sindsdien veel mensen hun eigen ervaringen over homohaat. En die maken pijnlijk duidelijk dat homofobie nog altijd bestaat in ons land. Zelfs onder jongeren, al komen die homofobe gevoelens opvallend vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Professor psychologie Alexis Dewaele doet al jaren onderzoek naar de oorzaken van homohaat. Hij legt aan Louise Hoedt uit waar die gevoelens vandaan komen.