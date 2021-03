Israël (alweer) naar stembus: wordt Netanyahu beloond voor snelle vaccinaties? Of verkiezing te veel voor King Bibi?

De laatste verkiezingen liggen nog vers in het geheugen: het coronavirus was Israël al binnengeslopen en de eerste mondmaskers verschenen op straat en in de kieslokalen. Het was ook onder druk van de pandemie dat er daarna een regering "van nationale eenheid" kwam, een grote coalitie rond Netanyahu's rechtse Likoed-partij en de centrumpartij Blauw Zwart van zijn uitdager Benny Gantz.

Van meet af aan ging die regering gebukt onder spanningen, rivaliteit en wantrouwen. Uiteindelijk struikelde ze in december over een schijnbaar technische discussie over de begroting: moest het een begroting voor één jaar zijn, of voor twee? Kritische waarnemers (al zou je ze ook "kwatongen" kunnen noemen) zagen daar vooral een manoeuvre in van premier Netanyahu om toch weer nieuwe verkiezingen uit te lokken.