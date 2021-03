Kaas uit Rumbeke gaat mee de ruimte in: “Een Amerikaanse astronaute is er dol op, we twijfelden of het wel echt was”

De astronaute blijkt verlekkerd op de kazen OG Kristal en Old Farmdale van boerderij 't Groendal in Rumbeke. "Dat zijn de varianten van onze Brokkeloud Roeselare en de Oud Roeselare die we maken voor de Amerikaanse markt", zegt Louis-Philippe Deweer van 't Groendal. “Het is echt leuk om te horen dat onze kaas in de ruimte zal opgegeten worden. Voor zo’n zaken doen we het hé.”

“Wij twijfelden eerst of dit wel echt was”, lacht Deweer. "Maar de astronauten in het ISS mogen een wensenlijstje opstellen. En een van onze kazen stond daarop. De NASA heeft dan die winkel in Houston gecontacteerd waar de astronaute klant is. We hebben een blok van een kilo opgestuurd, dan konden ze daar staaltjes van testen voor de veiligheid. De kaas wordt dus zeker niet in een tube of zo geleverd”, lacht Deweer. “Binnenkort sturen we nog een portie op.”