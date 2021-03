Klacht tegen Russisch vrouwenlied voor Eurovisiesongfestival: "Ondermijnt de fundamenten van het gezin"

Op het komende Eurovisiesongfestival in Rotterdam wordt Rusland vertegenwoordigd door Manizha, een zangeres afkomstig uit Tadzjikistan. Manizha Dalerovna Sangin is behalve muzikante ook regisseur en auteur en sinds vorig jaar ook goodwillambassadeur van de VN-vluchtelingenorganisatie. Manizha vluchtte zelf in 1994 met haar familie uit Tadzjikistan naar Moskou. Ze trad al op als kind en studeerde later gospelmuziek in Londen en New York.