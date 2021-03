Koning Albert II (86) en koningin Paola (83) krijgen eerste coronaprik, op de Heizel in Brussel

Koning Albert II en koningin Paola hebben vanmiddag hun eerste inenting met het vaccin tegen COVID-19 gekregen. Dat gebeurde om 13.30 uur in het vaccinatiecentrum op de Heizel in Brussel. Na het gebruikelijke kwartiertje in de wachtzone achteraf heeft het koninklijk paar het vaccinatiecentrum weer verlaten. Koning Albert is 86, koningin Paola 83 - ze zijn allebei risicopatiënten.