Leerlingen 5e en 6e leerjaar Gemeenteschool Bonheiden droegen al mondmasker: "Sinds januari geen enkele besmetting"

In GEBO, de gemeentelijke lagere school in Bonheiden, raden ze al sinds januari de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar sterk aan om een mondmasker te dragen. Ze hebben dat toen beslist omdat de Britse variant op dat moment heel erg in opmars was. "We hebben er goede ervaringen mee en het lijkt ook wel effectief", zei directrice Nadja Derewianka in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen. "Er waren ook maar twee ouders die negatief gereageerd hebben."