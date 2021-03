Liveblog: Voor het eerst in bijna 4 maanden gemiddeld meer dan 3.000 bevestigde besmettingen per dag

In een dag tijd zijn er in Brazilië 90.303 bijkomende besmettingen met het coronavirus geregistreerd, dat is opnieuw een record. Het is de eerste keer sinds het begin van de pandemie dat het aantal bevestigde besmettingen in een dag boven de 90.000 gaat. Het ministerie van Volksgezondheid meldde ook 2.648 nieuwe overlijdens wegens COVID-19.

Dinsdag werd al een recordaantal sterfgevallen in één dag opgetekend: 2.841. Het zevendaagse gemiddelde ligt nu op 2.017, het hoogste niveau sinds het begin van de pandemie. De ziekenhuizen worden overrompeld door patiënten: in 24 van de 27 deelstaten zijn meer dan 80 procent van de bedden op de afdelingen intensieve zorg bezet..

Het totale aantal besmettingen sinds de start van de pandemie ligt op 11,7 miljoen, het totale aantal overlijdens 284.775. Brazilië is in absolute cijfers het op een na zwaarst getroffen land ter wereld, na de Verenigde Staten.

Gisteren nog zei president Jair Bolsonaro dat hij blij is dat zijn aanhangers protesten tegen social distancing opzetten. "Logisch ben ik blij", zei hij op sociale media. "Ze tonen dat de mensen leven. We willen onze vrijheid." Bolsonare en zijn regering krijgen hevige kritiek over hun aanpak van de crisis en het ontkennen van de ernst ervan.

Brazilië startte midden januari met zijn vaccinatiecampagne. Tot nu toe kregen 9,3 miljoen mensen een eerste dosis van een coronavaccin toegediend (4,4 procent van de bevolking) en 3,1 miljoen ook een tweede.