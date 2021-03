Op weg om langst zittende premier van Nederland te worden, het succes van Mark Rutte verklaard: "Alles ketst van hem af"

Om een of andere reden glijden die schandalen inderdaad van hem af. "Rutte is een meester in het zo verkopen alsof hij er niets aan kan doen", duidde Bert Wagendorp, schrijver en politiek columnist voor de Volkskrant, dat onlangs in een interview met De Standaard Weekblad. "Het is altijd een vakminister of een coalitiepartner die vol de wind vangt." Dat lijkt nu opnieuw te zijn gebeurd: vooral regeringspartij CDA betaalt een prijs. De voorbije jaren verdwenen veel van Ruttes voormalige coalitiepartners uit de hoogste regionen van de Nederlandse politiek, hijzelf blijft vooralsnog aan zet.

Tegelijk heeft de toeslagenaffaire maar een beperkt aantal Nederlanders getroffen. Ze zal zeker een invloed gehad hebben op deze verkiezingen, maar de meeste Nederlanders zullen andere motieven gehad hebben om op deze of gene partij te stemmen. "De Nederlander weet dat dit mis is gegaan en dat Rutte verantwoordelijk is voor het schenden van de rechtstaat, maar de kiezer blijkt dat massaal niet zo heel erg te vinden of vindt de coronacrisis ernstiger", zei de Nederlandse politiek journalist Chris Ostendorf deze week in "Terzake".