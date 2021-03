Je wil (opnieuw) beginnen sporten: wat doet dat met je lichaam? Wij deden de test

De test op fiets is niet van de poes. We beginnen op 150 watt weerstand om op te warmen, maar wanneer we naar 300 watt gaan, zie ik af en besef ik dat de conditie na een lange winter wat is teruggezakt. Gelukkig moet ik het hogere wattage maar een vijftal minuten volhouden. "Met dit wattage zou je in de finale van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen geen slecht figuur slaan", klinkt het. Ik weet niet of ik het mag geloven, maar vooral respect voor de dames in de koers, die het zoveel langer uithouden en dat bovendien in weer en wind.

Het feit dat ik veel vaker fiets dan Dominique, komt tot uiting in de caloriecijfers: 620 kcal per uur voor mij tegenover 690 voor Dominique aan 150 watt. "Het fietsen ging voor mij voor minder soepel dan het lopen, wat ik veel vaker doe", knikt Dominique. Omdat ik veel fiets, ligt de mechanische efficiëntie hoger en wordt de geleverde inspanning dus beter omgezet in vermogen op de fiets.

Maar er is meer: Dominiques trapfrequentie lag hoger, en ook dat speelde een rol. "Dominique reed tijdens het fietsen met een cadans die 15 omwentelingen hoger lag dan bij Michaël waardoor de cardiovasculaire impact (en dus ook energieverbruik) bij haar hoger was voor hetzelfde vermogen", legt Wim Van Hoolst uit.

