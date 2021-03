Meerderheid en oppositie bikkelen in Sint-Truiden over kritisch rapport van Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen stelt in zijn rapport vast dat er inderdaad al gewerkt is aan een aantal bemerkingen uit vroegere doorlichtingen en dat andere bijsturingen nog in ontwikkeling zijn. Tegelijk staat in het nieuwe rapport dat de samenwerking tussen administratie en politiek niet duidelijk is vastgelegd waardoor de besluitvorming niet optimaal verloopt. Het rapport stelt ook vragen bij de toewijzing van contracten, in een aantal gevallen is daarbij onvoldoende de markt geraadpleegd. Ook schrijven de auditeurs dat de samenwerking tussen de financiële dienst en de andere stadsdiensten niet goed is met frustraties en efficiëntieverliezen tot gevolg. Binnen het OCMW wordt de inning van openstaande rekeningen te weinig opgevolgd waardoor de stad inkomsten misloopt.