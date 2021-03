Intensivist Geert Meyfroidt: "Of het nu golf 3 of 2,5 is, er zijn veel meer mensen op intensieve zorg, dat heeft impact"

Volgens voorlopige cijfers zijn er op maandag 15 maart nu al 5.034 besmettingen bevestigd. Dat cijfer is nog niet definitief, pas morgen is daar duidelijkheid over. Opnieuw komt de vraag of er een derde golf voor de deur staat, en of we daar misschien al in zitten?

"Golf, dat is een zeer gevoelige term", zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). "We hebben nooit gedefinieerd wat een golf is. Maar of het nu golf 3 is, of golf 2,5, het belangrijkste is dat we een significante stijging in de bezetting van het aantal bedden op intensieve zorg door covidpatiënten zien. Dat betekent niet alleen veel werk, maar heeft ook een impact op de capaciteit voor niet-covidpatiënten."