Russische president Poetin reageert op "moordenaar"-verwijt van Biden: "Alles wat je zegt, ben je zelf"

De Russische president Vladmir Poetin heeft gereageerd op de harde uitlatingen die zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden over hem had gedaan. Biden had gisteren bevestigend geantwoord op de vraag of hij denkt dat Poetin een moordenaar is. Poetin reageert daar nu op met een wijsje dat hij nog kent van op de speelplaats. "Alles wat je zegt, ben je zelf". Intussen wordt de Russische ambassadeur in Washington wel teruggeroepen.