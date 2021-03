Mysterieuze interstellaire bezoeker 'Oumuamua is mogelijk restant van dwergplaneet

I/2017 U1, zoals 'Oumuamua officieel heet (red. de apostrof is geen tikfout), werd voor het eerst waargenomen door een ruimtetelescoop in Hawaï. Het ging om het eerste interstellaire object -een object uit een ander zonnestelsel- dat we ooit gezien hadden en het leek absoluut niet op om het even welk object dat we kennen uit ons zonnestelsel.

Lees voort onder de grafische weergave van de baan van het object: