Oudenaardse kledingwinkels showen zomercollectie online

Funshoppen mag nog niet, met z’n tweeën winkelen ook niet en daardoor was de kledingverkoop maar mager de voorbije maanden. “Om de handelaars te ondersteunen hebben we ervoor gekozen om als eerste in Vlaanderen een virtuele modeshow te lanceren”, zegt centrummanager van Oudenaarde Sandra Huyskens.

