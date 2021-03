Na annulaties en uitstel: wat blijft er over van festivalzomer? Dit weten we: "Politiek kader moet tegen eind maart"

"We verwachten geen plan waarin meteen alles tot het kleinste detail staat omschreven, wel een minimumkader met afspraken over social distancing, publieksaantallen, gebruik van mondmaskers en handgel, publieksstromen via aparte in- en uitgangen. Al naargelang de coronasituatie kunnen we zaken gaandeweg bijsturen of opschalen."

Naert benadrukt dat het niet zinvol is om met een politiek kader te wachten tot na het beloofde testevenement in april. "Wij hebben een drietal maanden nodig om zaken in gang te zetten, dus een beslissing in april of mei komt voor het festivalseizoen hopeloos te laat", aldus Naert. "Je moet die twee zaken loskoppelen: formuleer nu de basisregels, en deel de inzichten rond sneltesten of zelftesten na een testevenement later."