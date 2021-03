Pand in TT-wijk wordt inloophuis voor Hasseltse ondernemers en PXL-studenten

De keuze voor een pand in de TT-wijk is niet toevallig, beweert de centrummanager. “We geloven heel erg in de toekomst van deze handelsomgeving. Sinds de overname van Growners, een vastgoedbedrijf gespecialiseerd in kantoorgebouwen, waait er een nieuwe frisse wind. We zijn blij dat we ons eerste kantoor hier kunnen oprichten en zo ook de leegstand kunnen tegengaan.”