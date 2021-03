"Plan B" ligt morgen op tafel van het Overlegcomité: deze verstrengingen stellen de experts aan de politici voor

Wanneer het Overlegcomité morgen digitaal vergadert, zullen de vertegenwoordigers van de verschillende regeringen zich buigen over het “plan B” van de experten. Dat plan hebben ze al een hele poos voorbereid, voor het scenario waarin de coronacijfers in ons land plots weer zouden stijgen. En dat is nu dus het geval, met ongerustheid in de Wetstraat tot gevolg. Wat houdt dat plan B nu in?