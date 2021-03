PLAN B aflevering #50: Wat leert het Bourgondische verleden van de Lage Landen ons? Een gesprek met auteur Bart Van Loo

En wie beter dan Bart Van Loo, de auteur van de bestseller De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen, zo dachten Gerlache en De Vadder, zou hen kunnen helpen bij hun boeiende zoektocht: hoe beïnvloedt het verleden het heden, en waarom verklaart dat verleden vaak waarom het heden aan de ene kant van de taalgrens anders wordt aangevoeld dan aan de andere kant.

Intussen is ook de Franse vertaling van het boek (onder de titel Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait l'Europe) een heuse bestseller geworden. Bart Van Loo is dan ook meer dan vertrouwd met de twee talen (het Nederlands en het Frans) waarin de podcast Plan B steevast wordt opgenomen. Het resultaat is een boeiende gesprek over "grenzen" en "identiteit".