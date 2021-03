Politie en inspectiediensten Vlaams-Brabant werken samen om coronamaatregelen te controleren

In Vlaams-Brabant is het aantal gemeenten dat zich in het ‘alertniveau’ bevindt de afgelopen week toegenomen van 8 naar 13, dat is een stijging van 50%. Cijfers die provinciegouverneur Jan Spooren bezorgd maakt. Daarom dat hij nu actie onderneemt op provinciaal niveau: alle lokale politiediensten gaan samen met de sociale inspectie op controle in handelszaken en bedrijven. Spooren: “De recente coronacijfers zijn zorgwekkend. Zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames neemt de laatste dagen sterk toe. De vaccins bieden ons gelukkig wat perspectief, maar het is nu belangrijk om vol te houden en de maatregelen goed na te leven.”