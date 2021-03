Politie LRH zet drones in bij ongelukken: “Met een druk op de knop hebben we nu alle gegevens”

De drones kunnen ook worden ingezet tijdens het opsporen van een voortvluchtige of van een vermiste persoon. LRH heeft 6 dronepiloten die op elk moment van de dag kunnen ingezet worden. “Dat kan ook ’s nachts”, vertelt korpschef Philip Pirard. “De zes hebben daarvoor de nodige opleidingen gekregen.”

Eén van de drones heeft een lange kabel en kan daarmee de lucht in. “Op die manier kunnen we bijvoorbeeld een drone op 70 meter hoogte laten vliegen zonder dat de batterijen leeg geraken. Dat is handig bij grote evenementen zoals bijvoorbeeld Pukkelpop waar ze constant in de lucht blijven”, aldus de korpschef.

