Voedingsteam AZ Nikolaas viert 20-jarig bestaan met kookboek vol recepten eigen personeel

Wat doet het Nutritieteam? Dokter Ivo Duysburgh is voorzitter van het team: "Ongeveer een derde van mensen die opgenomen wordt heeft ondervoeding, of loopt risico ondervoed te geraken. Ons team bekijkt iedere patiënt apart want er zijn er die meer risico lopen op ondervoeding. We stellen een plan op om dat tegen te gaan", legt dokter Duysburgh uit. "We volgen de patiënt nauw op om te zien of de toestand verbetert of niet." En in het algemeen is de voeding ook gewoon beter geworden voor alle patiënten, zegt de dokter: "Er is veel meer aandacht voor de kwaliteit van het eten."