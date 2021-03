Rector KU Leuven Sels na standpunt Vaticaan: "We moeten K van KU Leuven kritisch en eigentijds invullen"

Sels benadrukt dat de KU Leuven wel een inclusieve organisatie wil zijn. "Dat is met vallen en opstaan, maar met een helder doel", zegt hij. "Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat wij zijn gegroeid in een katholieke traditie. Maar we proberen al decennialang een kritische rol op te nemen in en voor de katholieke gemeenschap."