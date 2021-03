Reizen door Europa met een "coronacertificaat": hoe werkt dat en wanneer krijg ik het? Jullie vragen beantwoord

De Europese Commissie wil vermijden dat lidstaten met eigen alternatieven komen die een vlotte samenwerking in de weg staan. Daarnaast wil de Commissie dat jouw vaccinatie, negatieve coronatest of bewijs van antilichamen in alle EU-lidstaten erkend wordt. Zo hoeven we niet meer in quarantaine of moeten we geen andere reisbeperkingen volgen als we binnen de Unie willen reizen deze zomer.