Reservelijst voor 65-plussers in Mechelen: "Meer annulaties door twijfel over AstraZeneca-vaccin"

Ook in Mechelen willen ze geen enkel vaccin verloren laten gaan en beginnen ze nu ook reservelijsten met 65-plussers aan te leggen. Dat is de volgende groep die wordt opgeroepen. "We zien dat er toch wel meer annulaties zijn door het nieuws over het vaccin van AstraZeneca. Die kunnen we nu dus opvangen", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD).