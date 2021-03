Roeiboot Jelle Veyt geraakt dan toch in België

“Na de ontgoocheling van de mislukte roeitocht, is het aanbod van vrienden uit Portugal een geschenk”, zegt Veyt. “Die vrienden gaan de camionette met trailer halen, waarop de boot van België naar daar is gebracht. Ze rijden ermee naar Spanje, om van daar de veerboot naar Tenerife te nemen. Dat is een tocht van maar liefst 40 uur! Als ze hier op Tenerife aankomen, laden we de boot op de trailer, rijden we op de veerboot die ons terugbrengt naar Spanje. Koen en Gijs rijden de boot dan terug naar België.”