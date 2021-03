Kunstenaar Roger Raveel krijgt eigen plein in geboortedorp Machelen

De gemeente koos zeer bewust om die plek aan de Leie de naam te geven van de kunstenaar. "In 1971 bouwde Roger Raveel een vlot uit plastic zakken omdat hij het oneens was met de plannen die er toen waren om de Leiebocht daar dicht te gooien en er parkeerplaatsen van te maken. Het is dankzij Roger Raveel dat we het mooie stukje natuur behouden hebben", zegt schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte).