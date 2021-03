"De bekeerlinge” van de Gentse schrijver Stefan Hertmans wordt een opera: “Het gaat over religieus fanatisme, migratie en liefde”

Het boek gaat over de liefde en de vluchtelingenproblematiek. Een katholieke jonkvrouw uit de middeleeuwen wordt verliefd op een Joodse jongen. Ze slaan samen op de vlucht omdat hun liefde verboden is. “Het hoofdpersonage is iemand die wisselt van geloof in tijden van de kruistochten. Het is een boek over religieus fanatisme. Er zitten heel veel motieven in die zeker in de opera op dramatische wijze aan bod zullen komen", vertelt Hertmans.